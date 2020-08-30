На форуме «ИНФОТЕХ» обсудят цифровую экономику через призму человеческого фактора

Максимальную ценность в любой сфере, какими бы ни были современные технологии, всё равно представляют люди и кадры. Поэтому леймотивом XIII Тюменского форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ» станет национальная программа «Цифровая экономика» через призму человеческого фактора.

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, на форуме и выставке запланирована панельная дискуссия «ИТ-отрасль в период пандемии». Эксперты и лидеры в области информационных технологий поделятся с участниками опытом трансформации деятельности в сложившихся условиях экономики и обсудят изменения в ИТ-отрасли и её будущее.

Среди дискуссионных тем: цифровые технологии глобального сотрудничества, электронные государственные услуги, бизнес в новых онлайн-условиях, искусственный интеллект и нейронет. Также запланированы лекции, семинары и круглые столы на темы цифрового и онлайн-образования, инвестиционных возможностей, онлайн-управления.

А вот мастер-классы и активности для школьников пройдут под рабочим названием «ИНФОТЕХ kids» в формате онлайн. Младшие участники мероприятия смогут зайти на собственную страницу и посетить интересные лекции и мастер-классы, выполнять задания, участвовать в интерактивах и квестах.

Мероприятия деловой программы форума пройдут с соблюдением всех мер безопасности. В зале будут сидеть одновременно не более 50 человек, на входе будут мерять температуру, участникам предоставят маски и санитайзеры. Зрители могут посмотреть форум в онлайн-режиме.

Зарегистрироваться на XIII Тюменский форум и выставку информационных технологий «ИНФОТЕХ» можно на официальном сайте infotex72.ru