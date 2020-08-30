В Тюменской области поддерживают бизнес через систему микрофинансирования Фото: Татьяна Коркина

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» правительство Тюменской области запустило несколько специальных программ по поддержке бизнеса через систему микрофинансирования – линейку программ «Сохрани бизнес» и «Действуй».

Предоставление микрозаймов – один из ключевых элементов финансовой поддержки бизнеса, и в этом направлении активно работает микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области». По словам гендиректора предприятия Татьяны Матвейчук, часто возможность получить микрозайм на выгодных условиях – спасательный круг для малого бизнеса Тюменской области.

– С момента старта антикризисных программ мы выдали 143 микрозайма на сумму порядка 155 млн рублей. Мы значительно упростили процедуру и время получения займов, активно работали во всех районах области, - отметила она.

В условиях пандемии микрозаймы оказались отличным инструментом сохранения бизнеса. Например, у абатской компании «Ника» возникли затруднения с оплатой коммунальных платежей, выплатой зарплаты, уплатой налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды. В Фонде микрофинансирования компания получила микрозайм по программе «Сохрани бизнес» (залоговый) по ставке 6 % годовых, что в итоге позволило сохранить 8 рабочих мест.