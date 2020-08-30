Здание новой школы в Тюмени будет в пять раз больше снесённого

Во втором квартале 2022 года завершится строительство новой школы в районе сквера Комсомольский в Тюмени. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, здание будет в пять раз больше старой школы № 30, которую снесли. В школе будет три блока для учеников (младшего, среднего и старшего звена), специализированные кабинеты для занятий химией, физикой, информатикой, биологией, кабинеты робототехники, мастерские, актовый, спортивный и гимнастический залы, библиотека и столовая на 550 мест.

Контракт на строительство школы заключён в августе 2020 года. Проект разрабатывался с использованием проектной документации «Строительство школы на 1200 учебных мест в 4-м Заречном микрорайоне г. Тюмень».

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на участке. Вместе с управлением по экологии департамента городского хозяйства тюменской администрации сейчас оценивается объем сноса зеленых насаждений, чтобы возвести здание школы общей площадью более 18 тысяч. кв. м. Проектом школы не только удастся сохранить 50 деревьев на участке, но и дополнительно высадить липы, рябины, кусты сирени и другие декоративные кустарники.

На территории школы появятся игровая зона, зона отдыха и физкультурно-спортивная зона с размещением универсальной площадки для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, спортивного комплекса ГТО для I - III и IV - V ступеней, беговой дорожки, ямы для прыжков в длину.