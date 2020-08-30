Названы победителя конкурса профмастерства «Педагог года Тюменской области»

Итоги конкурса профессионального мастерства «Педагог года Тюменской области» подвели в рамках августовского педсовета. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, в 2020 году он прошёл в необычном, дистанционном формате. Конкурсантов в онлайн-режиме оценивало независимое жюри из Москвы, Тюмени, Ишима, Брянска и Тобольска.

За звание лучших боролись 77 педагогов из 22 муниципалитетов региона. Конкурсные испытания проходили по пяти номинациям: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года». По итогам онлайн-голосования определились победители:

- приз зрительских симпатий завоевала учитель начальных классов ишимской школы № 12 Ксения Ткаченко;

- в номинации «Педагогический дебют» лучшей стала учитель абатской школы № 1 Анастасия Киприна;

- в номинации «Педагог-психолог» победила Надежда Боянович из тюменской школы № 60;

- лучшим учителем-дефектологом признана Марина Куликова из детского сада «Малышок» Бердюжского района;

- воспитателем года стала Дарья Бутакова из тюменского детского сада № 55;

- третье место в номинации «Учитель года» занял Сергей Терехов из заводоуковской школы № 3, второе место у Марии Петровой из тюменской школы № 22. Победителем стала учитель начальных классов гимназии № 5 города Тюмени Анастасия Камитова.