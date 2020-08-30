Тюменские педагоги получат федеральную доплату за классное руководство Фото: Татьяна Коркина

С сентября 2020 года педагоги начнут получать ежемесячную федеральную доплату по 5 тысяч рублей за классное руководство. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на на пленарном заседании августовского педагогического форума «Тюменское образование – 2020». По словам главы региона, также сохраняются ранее введённые региональные доплаты за классное руководство – это более 3 тысяч рублей.

Одной из основных тем августовского педагогического форума стало развитие цифрового образования и предоставление в новом учебном году бесплатного горячего питания всем младшеклассников.

– Цифровые форматы уже доказали свою эффективность, когда речь идет о межпредметной профильной подготовке, формировании индивидуальных образовательных траекторий, развитии общекультурного кругозора школьников. Еще один востребованный тренд современной жизни – индивидуализация образования, – отметил Александр Моор.

В финале августовского педагогического форума глава региона и первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов вручили тюменским педагогам региональные и ведомственные награды.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала: губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о том, что педагоги могут стать примером для воспитания в обществе новой культуры безопасного поведения в условиях нарастания возможных эпидемиологических угроз