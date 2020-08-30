Александр Моор: прямое общение педагога с учениками – ядро образовательных программ Фото: Татьяна Коркина

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарном заседании августовского педагогического форума «Тюменское образование – 2020», заявил о том, что педагоги могут стать примером для воспитания в обществе новой культуры безопасного поведения в условиях нарастания возможных эпидемиологических угроз.

Обратившись к педагогическому сообществу, глава региона отметил, что трудности, с которыми мир сегодня сталкивается из-за ковида, не станут препятствиями для нормальной работы.

– Ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, нарушили привычный ритм жизни образовательных организаций, сдачи ЕГЭ, летней оздоровительной кампании, подготовки к новому учебному году. Однако система образования выдержала эти испытания достойно, – напомнил Александр Моор собравшимся слова президента России Владимира Путина.

Он также отметил, что прямое общение педагога с учениками, «живые» уроки и внеурочные занятия останутся базовыми практиками и ядром образовательных программ.

– Вместе с тем месяцы, проведенные в дистанционном режиме, позволили и педагогам, и ученикам обрести новые навыки самоорганизации, преодолеть некий психологический барьер в отношении такого способа получения знаний, – отметил губернатор.