Тюменский педагог – в числе победителей конкурса «Моя страна – Моя Россия»

Сотрудник Тюменского индустриального университета Виктор Костырченко стал победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

Виктор презентовал в финале конкурса инициативу внедрения проектной деятельности как элемента модели обучения по индивидуальной образовательной траектории. По словам Костырченко, с помощью неё может быть решена проблема, которую обозначают работодатели при приёме на работу выпускников вуза. А именно: их неготовность к решению профессиональных задач и необходимость переподготовки на производстве.

– Вопрос актуален не только для нашего региона, поэтому надеемся, что практика Тюменского индустриального университета станет примером для внедрения проектного обучения в вузах по всей стране. Рады, что сегодня благодаря конкурсу «Моя страна – моя Россия» и платформе «Россия – страна возможностей» у нас появилась возможность поделиться опытом с коллегами со всей страны, – сказал Виктор.

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, образ университетов в сознании молодого поколения меняется и движущейся силой перемен становятся сами студенты.

– Сегодня участники конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мои открытые университеты» представили свои идеи, форматирующие образовательные учреждения в стартовые площадки профессиональной, творческой и научной самореализации молодежи России, – отметил он.