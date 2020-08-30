В Тюменской области обсудили развитие детских школ искусств

Реализацию культурной политики на базе детских школ искусств Тюменской области обсудили на прошлой неделе в рамках ежегодной августовской конференции работников сферы дополнительного образования. Инициатором мероприятия, в котором поучаствовали более 50 представителей власти, руководителей и преподавателей детских школ искусств, выступил департамент культуры Тюменской области при поддержке департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По словам заместителя директора регионального департамента культуры Анны Кривоносовой, учреждения допобразования региона стабильно показывают высокие результаты и вносят значимый вклад в культурную палитру Тюменской области.

– Результаты нацпроекта за полтора года очевидны и дают новую возможность развития ДШИ за счет улучшения материально-технической базы, повышения профессионального мастерства педагогических кадров, участия воспитанников школ в конкурсах различного уровня, – отметила Анна Кривоносова.

Одна из важных тем, которую подняли на мероприятии, – необходимость увеличения обучающихся по программам предпрофессионального образования. Ведь эти программы позволяют выявить одарённых детей в раннем возрасте, создают условия для их эстетического воспитания, приобретения знаний, умений и навыков.

По итогам встречи представители детских школ искусств и Тюменской филармонии обсудили реализацию совместных проектов, которые поспособствуют раскрытию потенциала у детишек и повышению престижа исполнительского мастерства в регионе.