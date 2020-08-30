Тюменские компании – в десятке победителей Всероссийской премии «Экспортёр года» Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Две тюменские компании вошли в десятку победителей всероссийской премии «Экспортёр года» различных отраслей несырьевого, неэнергетического экспорта в Уральском федеральном округе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Так, победителем номинации «Прорыв года» стала компания «Тюменские аэрозоли», которая производит антисептики, репелленты, товары для охоты и рыбалки, смазки, кислородные баллончики для дыхания, бытовую химию и многое другое. В ассортименте – 232 наименования продукции. В прошлом году объём экспорта тюменской продукции вырос на 40%. Заключены новые дилерские контракты с официальными представителями в Казахстане и Болгарии.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство» все три призовых места заняли тюменские предприятия. Победитель – компания, которая занимается производством не имеющих аналогов в России стартовых кормов для рыб и креветок. Доля экспорта в выручке составляет 90%, за последний год объём поставок за рубеж вырос на 10%.

По словам губернатора Александра Моора, увеличение объёмов экспорта продукции, особенно АПК, – одно из приоритетных направлений работы правительства.

– Результаты, которые показали наши агропромышленные компании в рамках регионального этапа премии «Экспортёр года», только доказывают, что мы уверенно идем в этом направлении. Мы планируем достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции регионального АПК в размере 30 миллионов долларов США, что соответствует заявленным планам регионального проекта «Экспорт продукции АПК Тюменской области», который реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», – отметил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что Тюменская область обладает необходимым потенциалом для обеспечения роста показателей.