В Тюменской области с успехом реализуется проект «Третий возраст»

В Тюменской области с успехом работает проект «Третий возраст» Фото: Татьяна Коркина

Психологи, социальные работники и специалисты по уходу проводят онлайн-курсы видеоуроков в области заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, специалисты геронтологического центра показывают инвалидам инновационное оборудование, которое облегчает гигиенические процедуры и позволяет создать максимально комфортные условия для человека.

Уникальный проект регионального геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст» соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений повышения качества и продолжительности жизни. Кроме того, проект – победитель конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, который получил право на субсидию из бюджета Тюменской области.

Психологи рассказывают слушателям курса, как сохранить спокойствие в трудных обстоятельствах, найти решения проблем, как развить эмоциональный интеллект и не допустить конфликтов. По словам заместителя директора центра «Третий возраст» Елизаветы Катоминой, главная задача работы консультативного центра – поддержать маломобильных пожилых людей и родственников, которые за ними ухаживают.

– Многие, столкнувшись с проблемой, когда близкий человек утратил здоровье, не знают, что делать, и в итоге остаются наедине с этой бедой. Это неправильно. В процессе своей работы мы хотим показать, что в любых затруднительных ситуациях можно найти помощь и поддержку. Помните, что «Родные люди» всегда рядом», – отметила она.