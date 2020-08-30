В Юргинском районе капитально отремонтируют Дом культуры Фото: Татьяна Коркина

Работы по капитальному ремонту здания Дома культуры ведутся в селе Лабино Юргинского района. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, ремонт проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Общая площадь здания – около 500 кв. м, здесь есть зал на 100 посадочных мест, библиотека и кабинет для занятий творчеством.

По словам директора департамента культуры региона Елены Майер, во время комплексного капремонта у здания заменят кровлю, утеплят и облицуют фасад, отремонтируют инженерные сети и коммуникации, проведут внутреннюю отделку помещения и благоустроят территорию.

– Дом культуры будет оснащён современным световым, звуковым и мультимедийным оборудованием и мебелью, – рассказала Елена Майер.

Село Лабино – центральная усадьба Лабинского сельского поселения. Лабинский Дом культуры обслуживает жителей села и деревень Малая Трошина и Чуманова, на территории которых сегодня живут 367 человек. Благодаря капитальному ремонту у жителей Лабинского сельского поселения Юргинского района появится возможность пользоваться современными услугами культуры и досуга, работать в комфортных условиях для организации и проведения культурно-массовых мероприятий и развивать у населения социально ориентированную и творческую активность.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Ишиме работы по строительству Дома культуры выполнены более чем на 90%. На объекте трудятся около ста рабочих: каменщики, бетонщики, плотники. Работают четыре подъемных крана и один башенный.