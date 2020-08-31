Ишимца, вынесшего из магазина пять бутылок алкоголя, нашли по камерам. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть ишимской обратились работники одного из магазинов города с заявлением о краже: молодой человек похитил пять бутылок алкоголя, после чего ушел в неизвестном направлении. Причиненный торговой точки ущерб составил более 4 500 рублей.

– Благодаря тому что противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, участковый уполномоченный полиции смог оперативно установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый, не работающий 25-летний местный житель, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.