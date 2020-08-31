Погода на 31 августа в Тюмени: в последний день лета похолодает

В Тюмени в последний день лета похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 31 августа, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 18 – 20 градусов, днем – плюс 20 – 21. Вечером столбики термометров покажут 17– 18 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.