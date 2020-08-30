В ялуторовской больнице работают на современном компьютерном томографе

В ялуторовской больнице появился современный компьютерный томограф. Фото - ОБ №23 Ялуторовска.

В больницу Ялуторовска в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и за счет средств областного бюджета поступил мультидетекторный компьютерный томограф. У новой техники много преимуществ – это не только высокоточное изображение при минимальной лучевой нагрузке на пациента, но и возможность проводить широкий спектр исследований, в том числе контрастную ангиографию. Современное оборудование делает диагностику болезней внутренних органов более качественной и доступной для сельских жителей.

Теперь ялуторовские врачи могут эффективно выполнять скрининг патологий сосудов и сердца, одномоментно и быстро сканировать большие анатомические зоны – грудную, брюшную полости, что особенно важно при оказании экстренной медицинской помощи. Томограф может применяться для травматологических и ортопедических пациентов, при различных онкологических заболеваниях. А уникальная возможность оценки кровотока головного мозга, когда в результате КТ-ангиографии врач оперативно получает трёхмерное изображение сосудистой системы, значительно упрощает диагностику инсульта.

– Такой мощный и универсальный диагностический инструмент еще не был доступен ялуторовчанам по месту жительства. Открытие кабинета компьютерной томографии – очень важное событие. Нацпроектом «Здравоохранение» поставлена задача по увеличению продолжительности жизни населения за счет снижения летальности от болезней системы кровообращения, онкопатологии. С появлением нового КТ-аппарата наши возможности в этом плане значительно расширились, поскольку быстрая и точная диагностика ускоряет начало необходимого лечения, – отметил главврач Областной больницы №23 Михаил Горбачев.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новый аппарат уже запущен в эксплуатацию, специалисты принимают пациентов в капитально отремонтированном и технически переоборудованном помещении. Врачи рентгенологического отделения ялуторовской больницы прошли углубленный курс обучения по освоению новых методов компьютерной диагностики.