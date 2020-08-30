В Медицинском городе лечат пациентов с опухолями поджелудочной железы на новом оборудовании. Фото - Ирина Литвиненко

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» был приобретен новый эндоскопический комплекс, который позволяет выполнять эндоскопическое ультразвуковое исследование органов желудочно-кишечного тракта с возможностью одномоментной пункции биологического материала. Сейчас врачи-эндоскописты Медицинского города применяют современную методику среди пациентов с опухолями поджелудочной железы.

– Поджелудочная железа расположена забрюшинно, поэтому доступ к ней значительно затруднен. Пункция под контролем эндосонографии является самым современным методом исследования новообразований поджелудочной железы, который широко применяется в крупнейших медицинских центрах. Теперь данная методика доступна и для тюменских специалистов, – заявил заведующий отделением эндоскопии МКМЦ «Медицинский город» Константин Щепкин.

По словам врача, особенность метода состоит в том, что биопсия иглой выполняется по наиболее короткой траектории. Через пищевод в просвет желудка и далее двенадцатиперстной кишки проводится эндоскоп, который передает нам не только видео, но и ультразвуковое изображение. Эндоскоп подводится непосредственно к опухоли и через стенку желудка или двенадцатиперстной кишки, минуя брюшную полость, выполняется забор материала для верификации диагноза.

Пункция поджелудочной железы выполняется для определения характера новообразования. В дальнейшем это дает возможность подобрать наиболее подходящий курс химиотерапии для каждого пациента при подтверждении диагноза злокачественной опухоли, а, следовательно, специализированное лечение для онкобольных становится еще эффективнее. Всего в 2019 году зарегистрировано 177 впервые выявленных случаев заболевания раком поджелудочной железы в Тюменской области.