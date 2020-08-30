В детской поликлинике Ишима пользуются уникальным лор-комбайном

В детской поликлинике областной больницы №4 Ишима появилось автоматизированное рабочее место врача – оториноларинголога, так называемый лор-комбайн. Это новое поколение установок для диагностики патологии горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха с помощью эндоскопического осмотра. Оборудование поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение» для реализации программы «Бережливая поликлиника».

– Главным отличием от обычного осмотра является возможность оценить состояние лор-органов с современным освещением, что дает возможность сразу поставить точный диагноз. Кроме того, использование видеосистемы дает возможность получить цветное фото или видео высокого качества, это позволяет увидеть пациенту и врачу визуализировать патологический очаг до и после лечения, – рассказала врач-оториноларинголог Мария Коровкина.

По ее словам, теперь с помощью новой установки доктор можно максимально удобно и без боли проводить практически все необходимые манипуляции, такие как удаление серной пробки, аспирацию носовых ходов и придаточных пазух носа, распыление лекарств, промывание миндалин, лечения аденоидных вегетаций и прочие. Противопоказанием для применения лор-комбайна могут быть сильные искривления полости носа и носовой перегородки.

В пресс-службе медучреждения отметили, что в детской поликлинике ОБ №4 обслуживается более 33 тысяч детей. И это не только юные жители Ишима, но и близлежащих районов. Как правило, в эндоскопическом обследовании нуждаются пациенты перед проведением высокотехнологической помощи на лор-органах для определения объема операции. Ранее для этого пациентам приходилось ездить в Тюмень. Сейчас это можно сделать в Ишиме, по полису, в рамках ОМС.