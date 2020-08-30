В Нижнетавдинской больнице пользуются новой медтехникой для подбора очков

Нижнетавдинская больница пополнилась новой медтехникой для подбора очков. Фото - Дарья Ровбут.

Новая медтехника позволит офтальмологам областной больницы № 15, которая находится в селе Нижняя Тавда, быстрее оказывать помощь пациентам. В медицинское учреждение поступил авторефрактометр: с помощью этого прибора врач-офтальмолог выявляет такие патологии, как астигматизм, миопия и гиперметропия, и, исходя из диагноза, подбирает правильные линзы, способные компенсировать недостатки зрения. Прибор закуплен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

– Первая пациентка уже успела оценить, насколько проще, быстрей и удобней стал процесс подбора очков. Раньше мы использовали набор пробных очковых линз и определяли подходящую диоптрию фактически вручную, а это значительно дольше. Да и результат выходит все-таки менее точным, чем при работе с авторефрактометром, – отметила врач-офтальмолог Айнур Амирина

Медики утверждают, что очень полезным этот прибор будет для самых маленьких пациентов, для которых процесс подбора первых в жизни очков может оказаться тревожным и даже пугающим. Новый прибор же позволит провести процедуру максимально быстро. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, те же преимущества имеет и второй недавно приобретенный аппарат – тонометр для измерения внутриглазного давления.

– Раньше мы использовали метод профессора Маклакова. Измеряли внутриглазное давление посредством тонометрии грузиками. Этот метод был разработан очень давно. И он всё еще эффективен, вот только времени требует многовато, особенно если пациент пожилой или, наоборот, совсем юный, – объяснила Айнур Амирина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что два новых передвижных рентген-аппарата поступили в ишимский моногоспиталь областной больницы № 4. Современное оборудование будет использоваться в палатах стационара при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.