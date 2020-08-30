В Тюменской области работает единый телефон системы долговременного ухода за пожилыми Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском областном геронтологическом центре работает Единый телефон системы долговременного ухода 8-800-550-27-27. Звонить на него можно абсолютно бесплатно.

– По телефону граждане могут получить квалифицированную консультацию по вопросам организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщить о людях, нуждающихся в уходе, узнать, куда следует обратиться, а также получить информацию о возможности пройти курс обучения навыкам ухода для родственников тяжелобольных людей, – сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

В ведомстве отметили, что организация работы такого единого телефона полностью отвечает последним поручениям президента России Владимира Путина, связанным с дополнительной поддержкой пожилых людей и инвалидов в регионах.

Телефон работает в будние дни с 8.00 до 16.30, звонок бесплатный. Получить более подробную информацию можно по телефону 8 (3452) 51-70-48 или на интернет-сайте областного геронтологического центра.

Стоит отметить, что система долговременного ухода объединяет усилия органов социального обслуживания и медицинских организаций. Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, реализуемый в Тюменской области в 2020 году, стал частью регионального проекта «Старшее поколение», созданного в рамках национального проекта «Демография».