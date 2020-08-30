По Казанскому району колесит ФАП на колёсах

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 14,5 млн рублей появился в Казанском районе. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, деньги на покупку лечебно-диагностического центра были выделены из федерального бюджета, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Первый выезд нового ФАПа постарались сделать праздничным, несмотря на эпидемиологическую обстановку в регионе. Свой путь комплекс начал с небольшой и самой отдалённой деревни Казанского района – Долматово, в которой живут всего 59 жителей. Десять из них – дети, а большая часть населения – пенсионеры, которые не хотят покидать деревню. Раньше сдать анализы, сделать прививку или получить консультацию врача они могли сдать только в райцентре, однако медицина к ним теперь приезжает сама.

Возможностью пройти обследование воспользовались около половины жителей Долматово. В частности, они сдали анализ крови, ЭКГ, побывали на приёме у терапевта и прошли УЗИ. А ещё женщины посетили врача-гинеколога.

- Я слежу за своим здоровьем, медицинский осмотр прохожу дважды в год, – говорит местная жительница Татьяна Носова. – Но до районного центра от нашей деревни далеко. Так что такой ФАП, который сам к нам будет приезжать, нам просто необходим. В нём есть всё для того, чтобы пройти медицинское обследование здесь, на месте, практически по соседству с домом. Это очень удобно.

В автомобиле три кабинета: фельдшерский, процедурный и акушерский, оснащённые современным оборудованием: ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, УЗИ, дыхательными аппаратами, спирографом, измерителем глазного давления. Медицинские работники могут ставить прививки и забирать кровь анализы – в общем, все необходимые манипуляции для качественного наблюдения за здоровьем селян.

Как отметила главный врач «Областной больницы №14» села Казанское Ольга Юрова, максимальный охват медицинскими осмотрами лиц старше 65 лет – главная задача работы ФАПА.

- Автомобиль может подъехать к дому любого маломобильного жителя и сложностей для обследования на дому не будет, поскольку каждый аппарат – переносной. Доступность первичной медико-санитарной помощи – первостепенная задача, и в Тюменской области она успешно решается, - отметила она.

У комплекса несколько источников электроснабжения, поэтому он может работать автономно при любой погоде, даже при низких температурах до -40 градусов. Чтобы пациентам было комфортно, внутри мобильного ФАПа обустроены места для ожидания и санитарная комната.