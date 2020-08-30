Глазки ялуторовских ребятишек спасает новый автоматический рефрактометр

Фото: Областная больница № 23

Автоматический рефрактометр появился в офтальмологическом кабинете детской поликлиники Ялуторовской областной больницы. Медицинское оборудование закупили в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на деньги федерального и областного бюджетов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, стоимость аппарата составляет чуть более 1 млн рублей.

Установка позволяет быстро и безболезненно диагностировать изменения или деформацию глаза на ранней стадии, устанавливать вид астигматизма и с высокой точностью подтверждать близорукость или дальнозоркость. А ещё рефрактометр помогает исследовать контрастную чувствительность, время разрыва слёзной плёнки и особенности секреции мейбомиевых желез.

По словам врача-офтальмолога ялуторовской Областной больницы № 23 Ольги Смагиной, диагностика не доставляет дискомфорта, длится несколько минут и подходит даже маленьким детям. Компьютер сразу анализирует данные и показывает точные и достоверные результаты.

- Прибор помогает нам определить, насколько здоров глаз пациента, и в случае необходимости подобрать оптимальную коррекцию остроты зрения. Теперь нашим юным пациентам не нужно ездить в Тюмень для подбора очков и диагностики патологий роговицы глаза, - отметила Ольга Смагина.

Точные исследования в короткие сроки особенно важны для маленьких детей, которые плохо говорят, крутят головой и не могут концентрировать взгляд. Диагностика выполняется бесконтактным методом, поэтому малыш не успевает устать и не испытывает неприятных ощущений.