В детском стационаре ОКБ№2 работает уникальное офтальмологическое оборудование

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В офтальмологическом отделении детского стационара Областной клинической больнице №2 работает новый прибор для обследование глазного дна. Цифровая широкоугольная ретинальная камера стоимостью около 13 млн рублей (средства федерального и областного бюджета) закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, камеру можно использовать пациентам любого возраста, но в основном она будет обследовать младенцев, родившихся раньше срока.

Нормальное формирование сосудов сетчатки глаза у плода завершается к 40-й неделе беременности, то есть как раз к рождению младенца. Однако, если ребёнок появляется раньше срока, то может наступить состояние «ретинопатия недоношенных». Как рассказала врач-офтальмолог ОКБ№2 Елена Павлова, когда сетчатка незрелая, в ней продолжается рост сосудов. Но свет и кислород могут отрицательно повлиять на этот рост.

– В таких случаях возможны воспаление и отек сетчатки. Мы выделяем пять степеней ретинопатии недоношенных - от минимальных изменений сетчатки и вплоть до ее полной отслойки. В последнем случае риск потери зрения максимальный, - отметила офтальмолог.

На обследование ретинальной камерой младенцев, родившихся на сроке в 35 недель, направляют на четвёртую неделю после рождения. При необходимости ведут динамическое наблюдение до тех пор, пока формирование сосудов сетчатки не закончится или не станет ясно, что малышу нужна операция.

- Обследование ретинальной камерой – процесс практически безболезненный. Малышам закапывают в глазки препарат, расширяющий зрачки. Потом при помощи камеры фотографируют глазное дно, и все – врач может делать выводы, в каком состоянии сетчатка глаза. Но крошки, конечно, все равно пугаются непонятных ощущений, плачут. К счастью, обследование длится всего пару минут. И малыш отправляется обратно на ручки к маме, - рассказала Елена Павлова.