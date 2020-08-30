В Тобольске пациенты получают высококвалифицированную помощь

Фото: Дмитрий Уженцев

В микрорайоне Менделеево Тобольска открылась новая поликлиника для взрослого и детского населения. Это филиал областной больницы №3, в котором пациенты смогут получать консультативно-диагностическую, лечебную и профилактическую помощь, а также развитие системы первичной медико-санитарной помощи. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, модульное здание площадью 400 квадратных метров построено взамен аварийного, которое снесли больше года назад.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». В новом здании есть два отдельных крыла – для детей и для взрослых, обустроены изолированные входы для детей и взрослых, которые обращаются за помощью по неотложным поводам. Благодаря такому зонированию можно предупредить распространение инфекций, особенно в сезон простудных заболеваний.

Все кабинеты оснастили новой мебелью и медицинской техникой, в том числе диагностической. Закуплены: электрокардиограф, современная ультразвуковая система, аппараты для холтеровского мониторинга.

Сейчас в поликлинике принимают участковые терапевты и педиатры, работают детский и взрослый доврачебный кабинеты для оказания неотложной помощи. Кроме того, организована работа кабинетов раннего выявления заболеваний для диагностики онкопатологии, осмотр ведут акушерка и фельдшер. Для детей проводится первичная вакцинация против кори, полиомиелита, гепатита и коклюша.

По мнению заместителя главного врача амбулаторно-поликлинической работе Юлии Зенковой, новая поликлиника значительно улучшит работу медицинского персонала и позволит на новом уровне решать вопросы сохранения здоровья.