В Тюменской области продолжается реализация региональных жилищных программ

Работа по реализации жилищных программ продолжается в Тюменской области. Как сообщили в ГУС Тюменской области, по итогам 2019 года жилищные условия улучшили 2,8 тысяч семей. Одно из направлений – предоставление гражданам целевых субсидий и льготных займов на покупку или строительство жилья.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 2020 году выданы 430 молодым семьям. По состоянию на 1 июня 2020 социальные выплаты предоставлены 108 молодым семьям, 51 молодая семья получила льготные займы. В рамках мероприятий по предоставлению дополнительных мер поддержки работникам бюджетной сферы свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданы 458 участникам. А ещё социальные выплаты и льготные займы предоставлены 31 работнику бюджетной сферы.

В этом году правительство Тюменской области продолжит реализацию региональных жилищных программ в полном объёме. На эти цели выделено более 5 млрд рублей. Благодаря поддержке в регионе сохраняются высокие объёмы по строительству и вводу жилья, планы по которым Тюменская область перевыполняет ежегодно. Так, например, в 2019 году тюменские строители ввели более 1,6 млн квадратных метров жилья, что составляет 102% от плана.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в рамках регионального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» до 2024 года в Тюменской области нужно ввести свыше 11 млн «квадратов» жилья, причём в этом году – 1,75 млн квадратов.