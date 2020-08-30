Тюменцев приглашают на «Засыпает». Фото - "Контора пароходства" в ВК.

Выставочное пространство мультицентра «Контора пароходства» возобновило свою работу после пятимесячного перерыва. Горожан приглашают посетить экспозицию тюменской художницы Александры Мельниковой «Засыпает» о грезах, снегах, русской провинции, смерти и истории маленького человека, основанной на личном опыте автора. На выставке представлены графические изображения, живопись и видеоматериалы по мотивам жизни автора в пригороде Тюмени.

Проект Александры уже был представлен в марте этого года. За две недели его посетил 461 тюменец. Тогда одной из главных тем проекта была смерть. Это иллюстрировали каллиграфические работы, фотографии, аудиосопровождение, а также природа, изображенная разными художественными техниками. Сейчас автор считает, что время говорить о перерождении. Поэтому Александра дополнила выставку новыми объектами, говорящими о новой жизни.

После долгого перерыва объекты решили не реставрировать. Так, проект будет больше отображать цикличность природы и жизни, сообщает Moi-portal.ru.