Тюменским студентам дали советы к началу учебного года. Фото - pixabay.com.

Как студентам подготовить себя к предстоящей учебе? На этот вопрос ответила тюменский преподаватель Анна Калинина.

– Самый лучший момент для перенастройки режима дня был месяц назад. Просыпаться утром не станет проще по взмаху волшебной палочки. Когда ты устал или тебе лень, то не важно, 20 тебе лет, 30 или 40, вместо тебя твои обязанности никто не выполнит. Самодисциплина нужна всегда и заняться ею лучше уже сейчас, будучи студентом. Поэтому за час до отхода ко сну отложите в сторону отвлекающие гаджеты и подарите себе минимум восемь часов полноценного сна, – говорит Анна.

Далее следует ознакомиться с учебной программой и пролистать лекции за прошлый год.

– Базовые навыки и компетенции основа всего. Если вы пролистаете прошлые темы, то вам будет проще к старым знаниям в учебный год добавить новые, – резюмирует преподаватель.

Также она посоветовала запланировать правильное распределение времени, чтобы в течение дня успевать уделять время учебе, друзьям и семье, передает «Тюменская область сегодня».