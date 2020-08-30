Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 августа 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 7 724 человека.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 6998), два ребенка (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 246 человек остается под медицинским наблюдением, 3 361 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 599 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровели 806 982 человека.