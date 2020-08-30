В Тюменской области обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

Вопросы, связанные с реализацией федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» обсудили на прошлой неделе представители департамента лесного комплекса Тюменской области, тюменских филиалов «Рослесинфорга» и «Рослесозащиты» и тюменской лесной опытной станции. Рабочую встречу провёл и.о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

Помимо обсуждения нацпроекта участники совещания рассказали о поставках лесопожарной и лесохозяйственной техники в Тюменскую область, достижениях плановых показателей, в т.ч. по лесовосстановлению.

А ещё была затронута проблема потребности Тюменской области в разработке научно-технического обеспечения при принятия управленческих решений в области лесного хозяйства. Одна из основных задач при воспроизводстве – проведение работ на площадях, пройденных сплошными рубками.

Большой объём заготовки древесины в результате рубок проводится зимой, в связи с труднодоступностью участков, подтоплением весной-летом и заболоченностью. Учитывая то, что на переувлажнённых участках применение техники для обработки почвы затруднено, есть потребность в проведении научно-исследовательских работ.