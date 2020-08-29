В Ишимском районе с начала 2020 года родились пять двоен

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Самыми популярными именами в Ишиме и Ишимском районе стали для мальчиков Кирилл, Артем, Максим, Михаил, для девочек – Софья, Дарья, Ксения, Полина.

Среди редких имен 2019 года мужские Федор, Добрыня, Яромир, Клим. Женские – Инесса, Ведана, Земфира, Апполинария. Рождение пяти двоен зарегистрировали с января по июль 2020 года, сообщает председатель комитета загс администрации Ишима Натальи Визе.

По данным ИА «Тюменская линия», с января по июль зарегистрировано 218 браков и 212 разводов. Смертность составила 738 человек. Напомним, в 2019 году за тот же период времени родились 473 человека, поженились 305 пар, развелись – 254 пары. Смертность составила 792 человека.