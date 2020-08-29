В тюменских сёлах будут доступнее тепло и чистая вода

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Новая котельная будет отапливать многоквартирные дома, а также административные здания в одном из самых больших сел Тюменского района – в Каскаре. Об этом сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Многие годы теплом Каскару обеспечивала местная птицефабрика. Непрофильная деятельность приносила предприятию дополнительные затраты, да и качество услуг оставляло желать лучшего.

Руководство Тюменского района вместе с правительством Тюменской области приняли решение построить для Каскары свою котельную. Строительство велось с прошлого года, на ближайшее время запланированы пусконаладочные работы, которые закончатся к началу отопительного сезона.

В Каскаре также идет активная работа и по прокладке центрального водовода от сетей города Тюмени. Трубы укладываются методом горизонтально направленного бурения, который позволяет не вскрывать дорожное покрытие (исключение – место прокола). До начала октября подрядной организации под контролем «Росводоканал Тюмень» предстоит проложить более 20 км трубопроводов диаметром от 400 до 630 мм. Работы ведутся одновременно на трех участках, в день укладывают порядка 400 метров трубы.

Лето 2020 года жителям Каскаринского муниципального образования, куда помимо Каскары входят села Созоново, Борки, Щербак и д. Янтык, запомнится местным жителям еще и обустройством 48 новых контейнерных площадок, ремонтом дорог на 16 улицах, строительством пяти километров тротуаров в Созоново. Ярким событием обещает стать открытие после капитального ремонта в Каскаре Центра культуры и досуга «Юность».