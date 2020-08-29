За ЗОЖ! Пенсионеры Тюмени призывают жить здорово

Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Самые активные спортивные волонтеры Тюмени запускают новый онлайн-марафон «Даешь ЗОЖ 55+!» в рамках проекта «Бабушкин workout», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

К акции присоединятся и специалисты Тюменского кардиоцентра. Доктора расскажут, что необходимо для укрепления иммунитета, оздоровления сердечно-сосудистой системы и организма в целом. С 1 сентября посты, мини-игры, опросы, видеоролики с советами будут публиковать в официальной группе благотворительного фонда «Старшее поколение» «ВКонтакте».

– Осень – переходный период с возможными простудами, общим снижением иммунитета и депрессией. Изменить это в наших силах! Главное, быть внимательными к своему здоровью, стараться придерживаться принципов правильного питания, включить в свою жизнь умеренную физическую нагрузку. Ну а более подробно эти вопросы обсудим уже в рамках марафона, –убеждены специалисты Кардиоцентра.

Координаторы проекта приглашают всех желающих стать частью команды спортинструкторов 55+. Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно, обратившись по телефонам: 8 (3452) 30-39-59, 51-77-05.

С начала пандемии все занятия по проекту были переведены в онлайн формат. Авторы и координаторы проекта «Бабушкин workout» – областной геронтологический центр и благотворительный фонд «Старшее поколение». Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.