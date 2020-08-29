Строки военных песен появятся на стенах домов Тобольска

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Строки из песен военных лет украсят фасады трёх домов и объектов Тобольска в рамках всероссийской акции «Музыка памяти». Первый такой стрит-арт появится в 7а микрорайоне уже 3 сентября. Дата для нанесения стрит-арта выбрана не случайно. Этот день 1945 года принято считать днем окончания Второй мировой войны.

К строчкам из песен «Смуглянка», «Мы эхо» и «Темная ночь» будет прилагаться QR-код, который позволить прослушать песню и узнать историю её появления.

– Песни военных лет хорошо знакомы каждому россиянину, независимо от возраста. Мы уверены, что, увидев первую строчку из песни, прохожий мысленно будет напевать её и непременно вспомнит о величайшем подвиге предков, – рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

С инициативой увековечить подвиг предков в войне 1945 года выступили ребята из арт-разведки проекта «Вектор улиц». Уже три месяца они исследуют дворы и погружаются в тему создания городской среды и уличного искусства. Строчки из военных песен и песен Победы они нанесут самостоятельно с помощью трафаретов.