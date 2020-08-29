В Тюменской области проходят испытания подключения к Интернету социально значимых объектов

План поэтапного подключения социального значимых объектов на 2020-2021 годы утверждён департаментом информатизации Тюменской области, в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

- График проведения испытаний и состав членов комиссии сформированы согласно проведению испытаний исполнителем государственного контракта (ООО «5 Джи Вайфай»). В испытательную комиссию входят представители департамента информатизации Тюменской области и центра информационных технологий Тюменской области, - рассказали в департаменте.

В Тюмени и Тюменском районе 21 августа уже прошли первые испытания. Специалисты проверили качество прокладки оптоволоконной линии связи и тестирование подключения к Интернету.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году планируется подключить 303 социально значимых объекта, в т.ч. 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 108 школ и организации среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерские пунктов, 8 пожарных постов и 5 объектов Росгвардии.