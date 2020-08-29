Спортивная школа Уватского района отпразднует 30-летие

Фото: МАУ ДО "ДЮСШ" Уватского муниципального района

30-летие отметит 1 сентября ДЮСШ Уватского района. Сейчас в школе занимаются 1 245 ребят – это в три раза больше, чем в год основания школы, в 1990 году.

Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на администрацию Уватского района, спортивную школу основали на базе уватской, туртасской и демьянской школ. В первый учебный год скомплектовали 17 групп на отделении лыжных гонок. Первым директором стал Валерий Корчемкин, а с 2005 года учреждение возглавляет Василий Софронов.

За годы существования спортивная школа подготовила немало спортсменов-разрядников, из них 96 человек имеют первый разряд, 38 являются кандидатами в мастера спорта, 10 имеют звание мастера спорта и один – мастер спорта международного класса. Сегодня в ДЮСШ развивают девять направлений: греко-римская борьба, биатлон, легкая атлетика, хоккей и другие.

Накануне юбилея глава Уватского района Сергей Путмин поблагодарил директора школы за участие в спортивном воспитании детей и молодежи и активную общественную позицию, а также пожелал всему тренерскому составу новых успехов и достижений.