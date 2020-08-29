Одарённые тюменские школьники могут получить грант на «Госуслугах»

Заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей могут подать школьники и их законные представители, у которых есть особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Предоставление грантов ведётся в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Подать заявление можно с 1 сентября 2020 года на портале «Госуслуги», однако необходимо иметь подтверждённую учётную запись (проверить статус можно в личном кабинете). Если учётка упрощённая или стандартная, подтвердить её можно онлайн, через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения банков, клиентом которого является гражданин. Кроме того, лично подтвердить учётную запись можно в удобных центрах обслуживания. Необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Список центров можно найти на сайте.

Заявку на грант может подать законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет, в срок с 1 сентября по 10 октября 2020 года. К электронному заявлению нужно прикрепить скан-копии или фото справки с места учёбы и документов, которые подтверждают высокие достижения в профильных областях. Также нужно указать реквизиты расчётного счёта, открытого в российской кредитной организации. Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 года.

На грант могут претендовать российские школьники и дети с российским гражданством, живущие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.