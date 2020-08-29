Тюменская семья - в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2020»

Фото из семейного архива Чаюн

Тюменская семья Чаюн – в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Молодая семья». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменское области, решение вынесено на заседании организационного комитета всероссийского конкурса. Посмотреть церемонию награждения победителей можно будет в День матери, 29 ноября, в режиме онлайн.

Данил и Евгения – мастера спорта России международного класса – вместе четыре года. Семья воспитывает трёхлетнего сына Артёма. В 2018 году они организовали «Школу аэробной гимнастики» и теперь занимаются общественно полезной деятельностью, популяризируют здоровый образ жизни через занятия спортивной аэробикой.

- Победа в конкурсе – еще один повод подтвердить, что семья – это самое важное для нас. К тому же, во время карантина нужно было занять семью чем-то интересным и важным. В будущем мы не против участвовать в других конкурсах подобного плана, однако, конкретной цели не ставим. Мы, безусловно, рады, что вошли в число победителей, – отметила Евгения Чаюн.

Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года» организован Министерством труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится пятый год подряд, а целью конкурса является повышение общественного престижа семейного образа жизни, приобщение к семейным традициям и ценностям. Всего в 2020 году на конкурс «Семья года» было подано 342 заявки.