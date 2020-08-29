Тюменская команда «Наполеон Динамит» выступит на фестивале «Голосящий КиВиН»

ФОто из группы команды "Наполеон Динамит" "ВКонтакте"

Тюменская сборная КВН «Наполеон Динамит» вновь выступает в Светлогорске на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». 28 августа в театре эстрады «Янтарь-холл» прошла генеральная репетиция, сегодня, 29 августа, состоится игра с телесъемкой, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, «Наполеон Динамит» был финалистом Высшей лиги КВН в 2019 году. В новый сезон команда не прошла, однако это не исключало участия в спецпроектах Клуба Веселых и Находчивых. «Напы» уже трижды выступали на фестивале на балтийском берегу, однако наград пока не получили. По словам капитана команды Вячеслава Шмидта, настроение у «напов» хорошее, несмотря на то что 2020 год делает всё возможное, чтобы изменить это.

– Настроены на реванш, так как в предыдущие визиты на фестиваль награды обходили нас стороной, – рассказал он. – Написание материала проходило в Москве, куда съехалась основная часть команды, репетиции уже на месте – в Светлогорске. 2020-й не устает давать инфоповоды для шуток. Не все из них подходят под категорию юмора, но о чем-то актуальном шутки, безусловно, будут.

Он также дополнил, что состав команды претерпит небольшое изменение. Так, самого Шмидта как капитана не будет на выступлении. Однако это не повлияет на качество юмора тюменской сборной, считают ребята. На музыкальный фестиваль приглашено 17 команд, в том числе финалисты сезона – 2019 «Сборная Снежногорска» (Мурманская область), «Сборная Татнефти» (Альметьевск), а также чемпион – команда «Так-то» (Красноярск). По традиции будут разыграны семь «КиВиНов»: три больших, три малых и президентский.