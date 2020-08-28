В Тюменской области создали навигатор геоданных

Навигатор геоданных создали в Тюменской области, в рамках развития и модернизации регионального геопортала. Как сообщили в департаменте информатизации региона, развитие ресурса реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Геопортал необходим для организации визуального представления векторных и семантических данных, которые есть на геопортале. Ссылка на навигатор геоданных размещена в шапке главной страницы геопортала. Сам навигатор, доступный всем пользователям, представляет собой каталог данных. Без авторизации на геопортале для пользователя он выглядит как сводная таблица, в которой можно найти данные:

- наименование слоя;

- владелец данных (наименование организации источника данных);

- использование данных (Ссылки на карты в виде наименований карт);

- актуальность данных (дата последнего обновления);

- метки (категории).

Скачать исходные данные можно только после авторизации на геопортале через учётную запись «Госуслуг». Чтобы упросить поиск по темам и сферам применения слоёв геопортала, размещено «облако» с наиболее популярными текстовыми метками (тегами). При нажатии на них выполняется фильтрация сводной таблицы. Наименование данных выполнено в виде активных ссылок, при нажатии на которые отображается полная информация о структуре и составе слоя данных.