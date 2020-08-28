«Серебряный» спецназ призвал тюменцев к бдительности на дорогах

Профилактическую акцию «Пешеход на переход!» провели «серебряные волонтёры» 55+ совместно с сотрудниками ГИБДД и молодыми добровольцами. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, «спецназ» отправился на улицы города, где зафиксированы дорожные аварии.

Напомним, социальный проект «#Бабушки особого назначения» реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» при поддержке областного геронтологического центра. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Во время профилактической акции «серебряные» активистки раздавали яркую атрибутику и памятки-листовки о правилах дорожного движения, проводили с пешеходами краткий ликбез по ПДД и акцентировали внимание на том, как важно их соблюдать и научить этому близких.

По словам самих бабушек, наиболее уязвимые участники дорожного движения – невнимательные пешеходы. Именно они чаще всего становятся нарушителями ПДД, переходя проезжую часть вне пешеходных переходов.

- Взрослым, и юным тюменцам стоит быть всегда внимательными и осмотрительными даже при движении на разрешающий сигнал светофора, особенно осторожными на нерегулируемых переходах. Не стоит пользоваться гаджетами, наушниками при переходе проезжей части. Эти простые правила помогут сохранить здоровье и жизнь, – рекомендуют «особые» бабушки.

«Серебряные» волонтёры планируют регулярно участвовать в профилактических рейдах, чтобы предостеречь горожан от несчастных случаев.