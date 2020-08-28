Тюменцы увидят более 200 шедевров живописи на масштабной мультимедийной выставке

Тюмень станет городом, который завершит путешествие по стране масштабной мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Планируется, что открытие выставки пройдёт в историческом парке «Россия – моя история» в ноябре 2020 года. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, всего выставка пройдёт в 23 регионах России.

Мультимедийная выставка состоится в рамках празднования 75-летия Победы и проведения Года памяти и славы в России. Проводит её ассоциация исторических парков «Россия – моя история» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии российского военно-исторического общества.

Над проектом работали больше года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в т.ч. Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России и многих других. При помощи современных цифровых технологий и оборудования гости увидят более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века.

Интересно, что в каждую экспонируемую картину будут внедрять спецэффекты. Например, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратятся в самостоятельные мини-новеллы.