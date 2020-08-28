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Тюменцы увидят более 200 шедевров живописи на масштабной мультимедийной выставке

Её открытие намечено на ноябрь 2020 года
Алексеев АнатолийАлексеевАнатолий
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Тюменцы увидят более 200 шедевров живописи на масштабной мультимедийной выставке

Тюменцы увидят более 200 шедевров живописи на масштабной мультимедийной выставке

Тюмень станет городом, который завершит путешествие по стране масштабной мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Планируется, что открытие выставки пройдёт в историческом парке «Россия – моя история» в ноябре 2020 года. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, всего выставка пройдёт в 23 регионах России.

Мультимедийная выставка состоится в рамках празднования 75-летия Победы и проведения Года памяти и славы в России. Проводит её ассоциация исторических парков «Россия – моя история» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии российского военно-исторического общества.

Над проектом работали больше года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в т.ч. Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России и многих других. При помощи современных цифровых технологий и оборудования гости увидят более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века.

Интересно, что в каждую экспонируемую картину будут внедрять спецэффекты. Например, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратятся в самостоятельные мини-новеллы.

Культура