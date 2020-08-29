Тюменцы могут стать опекунами животных городского зоопарка

Фото: Тюменский зоопарк

После длительного периода самоизоляции Тюменский зоопарк открыл свои двери для посетителей. Наплыва гостей пока нет, сообщает «Мегатюмень».

По словам заведующей Юлии Шамсутдиновой, из-за того, что питомник пережил вынужденное закрытие, полное отсутствие посетителей, зоопарк нуждается в средствах на питание и уход за животными. Здесь будут благодарны любому желающему оказать зоопарку помощь, можно даже стать опекуном животного.

Помочь финансами городскому зоопарку могут и частные предприятия, фирмы, и обычные люди. У зоопарка уже есть несколько партнеров: ООО «СОВА» опекает трех полярных сов, МФК «Тюмень» – соболей, ООО «Лифтком» – верблюдов. Или же можно просто порадовать зверей – привезти излишки урожая на корм. Здесь примут любые фрукты, ягоды и овощи с огорода.