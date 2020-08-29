Велошеринг становится привычным для тюменцев

Фото из группы "Lucky Bike | Велошеринг Тюмень" "ВКонтакте"

Ярко-оранжевые велосипеды с корзинками и электросамокаты, прикованные крепкими замками на велопарковках у торговых центров, наверняка заметили многие тюменцы. Это новый вид проката – велошеринг, который не так давно появился в Тюмени.

Как выяснила «Тюменская область сегодня», воспользоваться услугой проката можно через приложение LuckyBike, его можно скачать на смартфон в Google Play либо в App Store. Приложение потребует ввести номер телефона и пришлет код. После этого нужно привязать банковскую карту: вводим номер счета, имя как указано на карте и код из трех цифр на оборотной стороне. Далее формируется счет, который можно пополнять. По условиям велошеринга, с карты сразу спишется 120 рублей, минута езды стоит 2 рубля. Пополнить баланс на большую сумму можно, но следует учитывать, что если деньги на вашем счету закончатся, то велосипед заблокируют, хорошо, если не во время движения.

По словам пользователей, плюсов в велошеринге немало. Можно взять напрокат технику и отравиться на прогулку или по делам в любую точку города. Оставить велосипел можно у остановки, общественного места на виду. Навигация с точностью до метра определит нахождение велосипеда или самоката. Приложение очень удобно, оно показывает все точки в городе, где припаркованы байки. На сегодня предлагается больше 350 велосипедов и самокатов. Минус – в дороговизне.