МФК «Тюмень» сразится с «Синарой»: борьба за медали Париматч-Чемпионата продолжается

Фото: МФК "Тюмень"

Сегодня, 29 августа, мини-футбольный клуб «Тюмень» на домашнем поле примет екатеринбургскую команду «Синара». Команды продолжают борьбу за бронзовые медали в играх Париматч-Чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги.

Первые два поединка серии прошли в соседнем областном центре, сообщает «Вслух.ру». 25 августа МФК «Тюмень» уступил со счетом 4:3, однако на следующий день одержал убедительную победу - 4:1.

– Была тяжелая игра, сложные моменты, – прокомментировал главный тренер МФК «Тюмень» Игорь Путилов. – Ребята на 150% выполнили установку, за это им большое спасибо. Серия переезжает в Тюмень. Я не говорю, что все там может решиться – соперники равны по силам. Все будет зависеть от нюансов, от небольших нюансов – кто кого перетерпит в оборонительных действиях, кто реализует свои моменты».

По словам игрока МФК «Тюмень» Камиля Герейханова, после первой игры команда разобрала ошибки и уже на вторую игру ребята вышли с другим настроем, с еще большим желанием победить.

– У нас было четыре поражения подряд в этом плей-офф, сейчас мы смогли немного реабилитироваться. Переносим серию в Тюмень и надеемся как можно быстрее её завершить, – сказал он.

Матчи состоятся в СК «Центральный» 29 и 30 августа, начало в 13:00. Зрителей по-прежнему не допускают на трибуны из-за ограничительных мер. Если по итогам счет серии будет равным, то есть 2:2, 2 сентября организуют пятый, решающий, поединок.

Дополним, за золото Париматча-Суперлиги борются МФК «КПРФ» и «Газпром-Югра». В серии лидирует «КПРФ» - 2:0.