Тюменских сотрудников предприятий обучают основам бережливого производства

Обучение основам бережливого производства проводится в Тюменской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в среднем на каждом предприятии обучается 10 сотрудников.

Рабочая группа, сформированная из сотрудников предприятия, может освоить и на практике применить инструментарий бережливого производства. Благодаря полученным знаниям можно выявить внутренние резервы повышения производительности труда.

Всего предусмотрено более 10 тренингов. Ознакомиться с ним можно на портале производительность.рф во вкладке «Обучающие решения». Кроме того, в разделе «Обучение в Академии производительности» предложен набор электронных курсов для самостоятельного изучения основ бережливого производства и электронная библиотека. Обучение может пройти любой желающий. Правда, сначала нужно зарегистрироваться.

Пользователи сервиса могут самостоятельно изучить такие инструменты, как: «5С на производстве», «Декомпозиция целей», «Производственный анализ», «Быстрая переналадка (SMED)».

По словам руководителя РЦК Германа Прочного, экспертная поддержка в рамках национального проекта направлена в первую очередь на подготовку внутренней команды предприятия – лидеров изменений – для тиражирования полученных компетенций в области бережливого производства на всем предприятии в целом.

Отметим, что экспертная поддержка и обучение в рамках национального проекта предоставляется бесплатно тем предприятиям, которые заключили соглашение с департаментом экономики Тюменской области.

Подробное описание и условия участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» размещены в разделе «Национальные проекты» на портале органов власти Тюменской области.