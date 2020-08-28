Тюменские десантники показали высший пилотаж на тушении пожаров в Якутии

Тюменских десантников показали высший пилотаж на тушении пожаров в Якутии

Работники парашютно-десантной пожарной службы «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов» вернулись из Якутии. Полтора месяца, со 2 июля по 12 августа, десантники из Уватского и Тобольского авиаотделений активно тушили лесные пожары в Республике Саха вместе с другими специализированными учреждениями, в числе которых «Авиалесохрана» и «Якутлесресурс».

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, 25 десантников Уватского авиаотделения под руководством инструктора Сергея Мацынина помогли потушить 9 лесных пожаров общей площадью более 1,5 тысячи гектаров. Ещё 15 специалистов Тобольского авиаотделения под руководством старших групп Алексея Лыткина, Вячеслава Боше и Айрата Сулейманова локализовали и ликвидировали 9 лесных пожаров на общей площади более 1,8 тысячи гектаров.

В Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха отметили хорошие результаты личного состава Тюменской авиабазы. По мнению чиновников, десантники-пожарные Уватского и Тобольского авиаотделений показали прекрасное знание тактики и техники тушения лесных пожаров.

– Работники государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» проявили настоящее мужество в борьбе с природной стихией и показали свой профессионализм, – отметил в своём письме губернатору Тюменской области Александру Моору глава Якутии Айсен Николаев.

Отметим, что пожароопасный сезон в Республике Саха стал одним из самых страшных в этом году. Благодаря совместным усилиям удалось не допустить перехода огня на населённые пункты и объекты экономики.