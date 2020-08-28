В Тюменской области от коронавируса скончалась 44-летний терапевт Фото: pixabay.com

Тюменский врач, у которой был выявлен коронавирус, скончалась на 45-м году жизни. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Терапевт работала по инфекционному профилю, и при очередном плановом тестировании, 2 августа, у неё выявили коронавирус. Заболевание прогрессировало очень быстро, учитывая некоторые хронические патологии, повлиявшие на тяжесть течения заболевания.

Коллеги-врачи долго боролись за жизнь женщины. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, проводились плазмаферез и заместительная почечная терапия. Специалисты консультировались по тактике ведения с федеральными центрами, однако усилия не увенчались успехом. Окончательную причину смерти врача определят по результатам медицинской экспертизы.

«Комсомольская правда» – Тюмень» приносит искренние соболезнования родным и близким врача.