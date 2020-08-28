Сельхозтехника Тюменской области полностью готова к уборочной кампании

Несмотря на то что из-за жаркого лета уборочные работы начались раньше предыдущих лет, готовность сельскохозяйственной техники к началу уборочных работ (1 августа) составила 100%. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, механизаторы региона своевременно и качественно подготовили сельхозтехнику к полевым работам.

Для заготовки кормов подготовлено: 731 единица косилок, 541 грабли, 282 кормоуборочных комбайна и 587 пресс-подборщиков. В парке зерноуборочных комбайнов области 1561 единица оборудования, из них 1 181 единица (75,6%) – высокопроизводительные современные комбайны.

Выше уровня предыдущего года и обеспеченность дизельным топливом, бензином и маслами – 60, 65, 67% соответственно. А ещё сельхозпроизводители области подготовили зерносушильное хозяйство. Готовность зерносушилок составляет 99%. Из 332 имеющихся зерносушилок 261 (78,6%) газифицирована.

Для того чтобы своевременно проводить техобслуживание и ремонт, предприятия технического сервиса имеют квалифицированных специалистов, спецоборудование, расходные материалы и запасные части в достаточном количестве.

По информации департамента АПК, на 13 августа 2020 года областные аграрии обмолотили 21% зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор – более 300 тысяч тонн. На эту же дату с полей убрано 95% гороха (валовой сбор – 67,7 тыс. тонн), для животноводства заготовлено 139,1 тыс. тонн сена (108% от планируемого), 552 тыс. тонн сенажа.