Малоимущие семьи Юргинского района расширяют личное хозяйство благодаря социальному контракту

На фотографии старшая дочь – Елизавета (фото из семейного архива).

Более 270 малоимущих семей Юргинского района с 2006 по 2019 год получили выплаты на самообеспечение на условиях социального контракта. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, общая сумма составила более 6 миллионов рублей. За семь месяцев 2020 года государственная социальная помощь предоставлена 17 семьям на сумму 1,7 млн рублей. Из них 15 семей – многодетные.

Среди востребованных направлений оказания помощи – развитие личного подсобного хозяйства. Участники просили помощь на покупку коров, овец, свиней, домашней птицы, приобретение сельхозтехники, пиломатериала для ремонта сельхозпостроек и изготовления ульев.

Например, у семьи Надежды Замятиной из села Юргинское сначала было только несколько голов птицы, а меры поддержки Надежда Викторовна получала как малоимущая. В семье пятеро детей: женщина работает социальным работником, а её супруг – охранником в детском саду.

В 2019 году семье предоставлена адресная социальная помощь в размере 75 тысяч рублей на условиях социального контракта. На полученные деньги Замятины купили корову. Сейчас в личном подсобном хозяйстве 60 кур и 16 кроликов.

– У нас теперь все свое – молоко, сметана, творог, кефир, масло. Это уже экономия, – рассказывает Надежда Замятина.

Чтобы продавать молочные продукты населению, Замятины хотят купить ещё одну корову и сельхозтехнику для заготовки сена. Как многодетная семья они получили земельный участок для индивидуального строительства, сейчас дом возводят.

– Социальный контракт является действенным и эффективным способом повысить семейный доход, выйти из категории малоимущих. Участвовать в программе социальной помощи по контракту могут все семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семья может обратиться в социальную службу, предоставить необходимые документы и план по выходу на самообеспечение. После этого она получает средства, необходимые для реализации плана, и приобретает ресурсы: помещение, участок, оборудование, скот, корма, – сообщили в департаменте социального развития.

Всего с 2006 года в Тюменской области выплаты по выходу на самообеспечение получили 9 тысяч тюменских семей, из которых половина – многодетные. На эти цели из областного бюджета направлено более 350 млн. рублей.