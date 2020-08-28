В Центре робототехники и АСУ для тюменских школьников прошли онлайн мастер-классы Фото: Татьяна Коркина

Онлайн-мастер-классы для тюменских школьников прошли с июня по август в Центре робототехники и АСУ. Подготовка IT-кадров в регионе ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Его ответственным исполнителем выступает департамент информатизации Тюменской области.

Во время мастер-классов ребята ознакомились с работой проектной лаборатории, узнали о том, куда можно пойти учиться в наступающем году, а также освоили азы программирования и робототехники.

К примеру, для учеников школ Тюменского района и шороховской школы состоялись четыре онлайн-мастер-класса по программированию Arduino. Ребятам рассказали о принципе работы системы автоматического полива растений, научили собирать электрическую схему и программировать контроллер, а также показали основы 3D-моделирования в программе Blender 3D (профессиональное программное обеспечение для создания трёхмерной компьютерной графики, которое включает в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции и т.д.). Ребята изучили инструмент и пошагово научились моделировать собственные объекты.

Также состоялся марафон IT-мастер-классов, где участники научились работать с платформой Arudino и попробовали создать маски для «Инстаграма» при помощи 3D-графики. В летнем лагере школы № 92 сотрудники Центра робототехники и АСУ провели курс по сборке 3D-принтеров.

Отметим, что образовательные программы Центра робототехники отвечают современным требованиям к IT-образованию школьников, способствуют развитию востребованных цифровых компетенций и навыков.