Осужден тюменец, из-за которого в ДТП серьезно пострадал школьник. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина признали виновным в нарушении правил дорожного движения. Из-за него серьезно пострадал школьник.

– 9 декабря 2019 года около 22.00 автомобилист на Great Wall на перекрестке улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта при повороте налево не пропустил машину Toyоta Camry. В результате столкновения семилетнему пассажиру Toyоta был причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому девять месяцев ограничения свободы. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полгода. Также суд взыскал с виновника аварии более 460 тысяч рублей в пользу потерпевшего и его матери.