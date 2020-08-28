«Перестал верить в свое спасение». В лесу под Тюменью нашли пожилого грибника. Фото - УМВД по Тюменской области.

В Тюменской области в лесу заблудился мужчина. Пенсионер блуждал в поисках места, где он оставил свой автомобиль. Спустя несколько часов безуспешных поисков дезориентированный грибник позвонил полицейским.

Младшие сержанты полиции Михаил Жумабаев и Аманжол Игибаев, сержант полиции Владислав Дюрягин и старший сержант полиции Эдуард Сафиуллин оперативно разыскали автомобиль заявителя и начали искать его самого. В районе полуночи стражи правопорядка обнаружили грибника в болотистой местности вблизи озера Лубаево.

– Мужчина рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, и отказался от медицинской помощи. Убедившись, что жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает, стражи порядка отвезли его домой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Шамиль Баширов (так звали грибника) выразил благодарность сотрудникам полиции и признался, что был момент, когда он перестал верить в свое спасение.